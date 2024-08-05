Частина Копичинців, Чорткова, Підгайців та Борщева будуть без газу 6 серпня

Тернопільська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» інформує про планові відключення газопостачання в різних населених пунктах області 6 серпня 2024 року. Тимчасові перебої пов’язані з необхідністю проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ВБСГ) у багатоквартирних будинках.

*06 серпня 2024 року з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Гусятинське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Копичинці, вул. 22 січня, буд. 1-3, буд. 5, буд. 7, буд. 13, буд. 15, буд. 17 та буд. 19.

*06 серпня 2024 року з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Чортківське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Чортків, вул. В.Великого, буд. 2А.

*06 серпня 2024 року з 08:00 год до 17:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Борщівське управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Борщів, вул. С. Стрільців, буд. 28.

*06 серпня 2024 року з 09:00 год до 16:00 год буде припинено подачу природного газу у зв’язку з проведенням технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків (Підгаєцька дільниця Бережанського управління експлуатації газового господарства). Без газопостачання залишаться споживачі природного газу м. Підгайці:

– вул. Майдан Незалежності, буд. 8 та буд. 25;

– вул. Замкова, буд. 4.