У Тернополі в «Перемозі» відкрилася персональна виставка Миколи Мельника на якій представлено близько 50-ти унікальних робіт художника. День відкриття зібрав чимало поціновувачів мистецтва талановитого митця.

Адже його твори не можуть не захоплювати. Це витончений колорит, який випромінює світло. Микола Мельник тонко відчуває мінливість природи і філігранно передає свої відчуття у творах.

За словами відвідувачки виставки Любов Вовк, завдяки картинам можна перенестися у Карпати. Саме їх найбільше малює Микола Мельник.

Я знайома давно з творчістю Миколи Мельника, оскільки я за освітою художник, то трішки знаю про діяльність тернопільських митців. Скажімо так, слідкую особливо за тими, хто вже має дуже великий творчий доробок. Колись я вже була на виставці пана Миколи ще до ковіду, до війни, а зараз його виставка виглядає зовсім по іншому, картини – вони такі легкі світлі і яскраві, і додають в цей нашу сіру буденність світлих кольорів. Тут дуже багато Карпат, в які я зараз не маю змоги поїхати через брак часу і можливостей, і коли ти дивишся на ці картини – ти переносишся в ті Карпати, в ту природу, – розповідає Любов.

Микола Мельник розповідає, що малювання – це його особливий стиль життя.

Без цього заняття не уявляю себе, завжди стараюся створити щось нове та цікаве. На пенсії у мене є більше вільного часу, тому приділяю його творчості. Мої сини Олег та Володимир відвозили в Карпати, я залишався у Верховині і творив. Тому 60-70% на картинах зображені наші українські гори. Я дякую синам, дружині, що завжди підтримуєте мене, допомагаєте. Тільки завдяки Вам є сьогодні ця виставка, — каже художник.

Запрошуємо і Вас відвідати та поринути в акварельний світ Миколи Мельника. Виставка діятиме до у «Перемозі» до 15 серпня 2024 року.

Довідка

Народився Микола Панасович 4 травня 1938 року в селі Поляна Хотинського району Чернівецької області. З 1967 року живе в Тернополі.

Велику школу малярства митець пройшов у відомого живописця, народного художника, лауреата державних премій України Івана Олександровича Холоменюка при Чернівецькому Будинку творчості. Фахову освіту здобув на художньо-графічному факультеті Курського державного університету (РФ).

Микола Мельник учасник багатьох обласних, зональних і всеукраїнських виставок. Автор персональних виставок акварелей, живопису та графіки у м. Тернопіль, м. Кам’янець-Подільський, м. Хотин, м. Чернівці.

Твори художника знаходяться в приватних колекціях США, Польщі, Німеччини, Словаччини, Казахстану.