Викрадали тих, хто має право на відстрочку, били і вимагали гроші. Як працювала “банда” з ТЦК на Тернопільщині

На Тернопільщині поліція викрила організовану злочинну групу, яка налагодила корупційні схеми уникнення мобілізації.

Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив трьох працівників центру комплектування та колишнього військовослужбовця.

П’ятеро підозрюваних чітко розподілили між собою ролі. Вони вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей, щоб змусити військовозобовʼязаних платити.

Скільки «заробляли»

Члени ОЗГ вимагали та отримували гроші за непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби. У місяць вони «вибивали» від 100 000 до 150 000 доларів і ділили між собою. Розмір «зарплати» залежав від виконаних завдань.

Очільнику корупційної схеми поліцейські оголосили про підозру під час наради з керівниками ТЦК та СП, яка проходила у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Після оголошення підозри суд обрав фігурантам запобіжні заходи з правом внесення застави у 242 тис. грн, і вони скористалися цією можливістю. Проте слідчі та працівники кримінальної поліції роботу не припиняли, і у ході досудового розслідування встановили нові деталі у цій справі.

Зараз відомо про шістьох людей, які, відповідно до закону, не підлягали мобілізації. Проте підозрювані їм також погрожували та залякували, вимагаючи кошти.

Заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Андрій Ткачик впевнений, що потерпілих буде набагато більше.

Як працювала “банда”: історія багатодітного батька

Серед потерпілих – житель Чортківського району. Чоловік не підлягав призову на військову службу під час мобілізації, оскільки є батьком чотирьох дітей, троє з яких неповнолітні. Він розповідає, що вночі до його будинку увірвалися люди у формі, почали бити ногами, а після цього витягнули з приміщення та вивезли у невідомому напрямку.

«Я сперечався і казав, що права мене забирати вони не мають, бо у мене четверо дітей. Знову почали бити, копали ногами. Наступного дня мене відвезли на автобусну зупинку. З’ясувалося, що за мене заплатили викуп. Гроші зібрали родичі та заплатили за мене 30 тисяч гривень», – розповів потерпілий.

Після поїздки з працівниками ТЦК та СП у чоловіка діагностували переломи ребер та інші тілесні ушкодження.

Що вирішив суд

Організатору та чотирьом спільникам слідчі поліції оголосили підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди),

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у великому розмірі),

ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчинене з корисливих мотивів організованою групою),

ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

У п’ятницю, 2 серпня, Тернопільський міськрайсуд обрав п’ятьом учасникам організованої злочинної групи запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Четверо підозрюваних на час досудового розслідування 60 діб перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави. Ще одному фігуранту обрано тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 181 680 гривень.