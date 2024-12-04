До парафіян Скали-Подільської УГКЦ завітав Святий Миколай

– Мамо, чи є Миколай, бо дітки в школі кажуть, що його немає?

– Звичайно, донечко, що є, бо він Святий!

– Мама задумалася, як дитині пояснити, адже вона сама свято в нього вірить і чекає, так само, як і малеча. Традицією святкування Дня Святого Миколая стало на парафії Успення Пресвятої Богородиці селища Скала-Подільської УГКЦ. Не винятком було і цьогоріч. Храм був гарно прикрашений, зібралося багато малечі і дорослих. Окрасою свята став спів дітей зі Скала-Подільської мистецької школи під керівництвом Івасечко Ірини Миколаівни та Кустіцького Володимира Йосиповича. Вони виконували гарні тематичні композиції і спостерігалися сльози на очах у дорослих. Можливо, хтось сказав би, що це не на часі, але радісні обличчя діток дарували всім відчуття тепла та позитиву. І ось до діток вийшов святий Миколай в супроводі ангеликів. Дітки пожвавішали, адже чекали з його з нетерпінням. Малеча радувала всіх віршиками, пісеньками, сміхом та радістю, за які отримували солодкі гостинці від Святого. Вразила маленька дівчинка, яка завітала до храму з подарунком для Миколая, а як йому нічого не подарувати? А ще, не могли залишити байдужими вірші до Святого Миколая. Вони були про їхні мрії.

Війна внесла корективи не тільки в наше життя, але і в бажання наших дітей. Вони просили закрити небо своїми руками, щоб не падали вражі ракети, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб зупинилася війна. Як наголосив на проповіді отець Василь Германюк, молитви дітей є врази сильнішими, ніж дорослих. Нехай Господь почує їх і подарує нам таку омріяну Перемогу! З храму всі виходили радісні та щасливі.

Дякую парафії Скала-Подільської УГКЦ, що подарувала в ці важкі дні свято для дітей та дорослих. Дякую нашим захисникам за те, що щодня нас захищають і за те, що діти відчули хвилини любові та тепла!

Слава Ісусу Христу! Слава Україні!

Мармус Вікторія