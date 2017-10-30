Факультету мистецтв ТНПУ ім.В.Гнатюка виповнилося 24 роки

26 жовтня факультет мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка святкував своє 24-річчя, з цієї нагоди в актовій залі головного корпусу відбувся святковий концерт. У концерті взяли участь студенти факультету мистецтв.

Розпочав концерт танцювальний ансамбль «Веснянка» (художній керівник Щур Л.Б.), з піснею «Молитва» виступив квартет у складі Тетяни Злонкевич, Назарія Кріля, Руслани Копоть та Володимира Халупи. Колишня випускниця Людмила Матвіїв виконала українську народну пісню «Сховалось сонце під горою». Фантазію на тему «Взяв би я бандуру» продемонстрував студент групи ММ-22 Іван Катинський (клас доцента Водяного Б.О.). Надзвичайно емоційно прочитав вірш «Апологія лицарства» студент спеціальності «Театральне мистецтво» Роман Фестрига. Дуже ліричним був виступ мішаного хору з піснею «Санктус» (художній керівник Місько Г.С.). Продемонстрували свою майстерність дует акордеоністів у складі Степана Буранича та Андрія Величка, вони виконали композицію «Раллі». Насолодитись звучанням бандури глядачі могли під час виступу ансамблю бандуристів (керівник Губ’як Д.В.). Прозвучав твір «Весела фуга» у виконанні жіночого хору (художній керівник Іздепська-Новіцька М.І.). Прозвучав «Вальс» який грав на скрипці студент магістратури Назар Франків (клас викладача Михайлюк О.О.), концертмейстер Тимчак Л.Й. Ансамбль гітаристів виконав «Кубинський танець». Студентка групи ММ-41 Уляна Шерстій (клас викладача Овод Н.М.) своїм неповторним голосом заспівала українську народну пісню в обробці Миколи Лисенка «Дощик». Неперевершеним виконанням вразив ансамбль скрипалів (керівник Довгань О.З.). Чи не найяскравішим виступом на концерті був виступ хорової капели (художній керівник Ороновський А.І.), яка виконала пісню «Старенький трамвай». У виконанні інструментального ансамблю «Музики» прозвучали твори «Гуцульська фантазія», «Марієчка» солістка Наталія Овод. Олена Волович виконала пісню «Сумна я була». Зворушливою була пісня «Материнська любов», яку виконав студент магістратури Ігор Казмірчук. На завершення концерту прозвучали твори за участю естрадного оркестру факультету мистецтв (керівники Кріль М.М. та Лещук Н.Р.).

Студенти продемонстрували неабиякі таланти та майстерність, а глядачі мали можливість насолодитись професійними виступами художніх колективів і сольними номерами учасників концерту.

Студенти факультету мистецтв

Христина Дубас і Роксолана Лазарчук