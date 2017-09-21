Скоро тернополяни зможуть комфортно доїхати до львівського аеропорту

Вже цього року тернополяни зможуть комфортно доїхати до львівського аеропорту. Оскільки тернопільське летовище наразі не функціонує, мешканці області змушені доїжджати до Львова або навіть Києва, аби «скористатись небом».

Ремонтні роботи на трасі М-09 Тернопіль – Львів – Рава Руська розпочали близько двох місяців тому. А до кінця жовтня 2017 року шляховики планують завершити ремонт 39- кілометрової ділянки в межах нашої області. Наразі відремонтовано 19 кілометрів. Варто зазначити, що цілісне відновлення національної траси є спільним проектом Укравтодору, Тернопільської та Львівської Служб автодоріг.

В межах нашої області масштабні ремонті роботи нині розгорнуті на обході міста Зборів. Тут, шляховики не лише стелять рівненький асфальт, а й укріплюють основу автошляху застосовуючи установку КМА. Ділянки поблизу села Довжанка та в межах населеного пункту Озерна вже відремонтовані, залишилось влаштувати поверхневу обробку та нанести розмітку.

Керівник Тернопільської Служби доріг Богдан Юлик зазначив, що такий метод також дозволяє оптимізувати процес ремонту доріг та значно заощадити кошти, адже зняті шари асфальту використовуються повторно. Суть роботи механізму КМА в тому, що він змішує знятий старий шар асфальтобетону з гранітними щебеневими матеріалами, цементом та емульсією. Згодом асфальтоукладальник встелює монолітний шар. Така технологія добре зарекомендували себе та широко застосовуються у світовій практиці.

Львівську частину дороги М-09 також наразі ремонтують.