Був бійцем АТО, а став мером Чорткова: як змінилось місто з 32-річним очільником (Відео)



Міський голова – в першу чергу, це людина, а тільки потім посада.

В 29 років Володимир Шматько – мер 30-тисячного міста Чортків. Перед тим він був на передовій, куди пішов добровольцем.

Велика проблема міста це питна вода. Система водогону стоїть з 1905 року, труби старі та прогнилі. За два роки замінили лише 2 кілометри, а треба 13.

Цього року роботи мають завершити. Загалом будівництво очисних коштуватиме 35 мільйонів гривень. Гроші вдалося вибити у столиці, ледь не на колінах просив, – каже мер.

Своє місто вже найближчим часом Шматько хоче бачити насамперед комфортним для життя, енергоефективним, інноваційним і туристичним. Подивитися тут справді є на що. І зупинитися є де. Правда, плани у мера-атошника набагато амбітніші.

Планів у Шматька чимало. Цього року забрати з історичної частини базар. Для цього за 8 мільйонів гривень, неподалік центру зведуть новий критий ринок.