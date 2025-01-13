Тернопільщину замітає снігом. Яка ситуація на дорогах

🚨 Оперативно про ситуацію на дорогах області

Станом на 10:00 годину 13 січня проїзд дорогами державного значення Тернопільської області забезпечений у повній мірі.

❄️ Вже третю добу поспіль на території Тернопільської області спостерігаються опади у вигляді снігу, температура повітря коливається зі знаку «+» до знаку «-», що сприяє утворенню ожеледиці.

🚜 У боротьбі зі слизькістю та снігопадом на дорогах державного значення працює техніка підрядних організацій. Щоденно задіяно більше 60 одиниць в тому числі 37 КДМ та іншої спеціальної техніки. За ці дні працювало понад 170 дорожніх працівників.

Впродовж ночі на дороги державного значення використали 1300 т протиожеледної суміші.

Місцями опади продовжуються, то ж робота спецтехніки триває.

📌 Звертаємось до водіїв з проханням, у період ускладнення погодних умов бути особливо уважними. Дотримуйтесь Правил дорожнього руху: користуйтесь пасками безпеки, дотримуйтесь швидкісного режиму та безпечної дистанції під час руху.

Водіям великогабаритного транспорту рекомендуємо користуватися майданчиками для відстою, розташованих вздовж державних доріг.