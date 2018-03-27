Маленьких тернополян запрошують на майстер-клас з декорування великоднього печива в рамках Дня чудес

Вже традиційно в тернопільському сімейному клубі “Промінчики” за тиждень до світлої Пасхи діти збираються на День чудес “Великодні дзвони”.

✨ДІти дізнаються, чому це свято називають Великдень, чому в Україні освячують за тиждень до Пасхи саме вербу, згадають, як люди вітають один одного у пасхальні дні. А ще пограють у народну гру “Не я б’ю – верба б’є”, навчаться заплітати і розплітати “шум” (весняна гаївка), подивляться цікаву лялькову виставу про великоднього зайчика.

✨На дітей також чекає майстер-клас “Крашанка” і кулінарний майстер-клас з декорування великоднього печива у формі яєчка. І, звичайно, багато цікавих і веселих ігор.

Дрес-код на свято – вишиванка.

Вартість свята з майстер-класами і пригощанням – 150 грн (за попередньої оплати – 125 грн).

Зареєструвати свою дитину на цей захід можна за тел. 067-353-1432.