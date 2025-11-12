Чортківщина: колишній адвокат придбав автомат АК-74 та понад 2000 патронів

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього адвоката з Чортківського району, який незаконно придбав та зберігав бойову зброю та боєприпаси. Йому інкримінується порушення ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне придбання, зберігання зброї та боєприпасів).

За даними слідства, у вересні 2024 року обвинувачений через інтернет познайомився з жителем Полтави та придбав у нього автомат «АК-74», а також арсенал патронів: понад 670 набоїв калібру 7,62 мм та більше ніж 1500 патронів калібру 5,45 мм. Зброю і боєприпаси він зберігав у своєму помешканні, де їх виявили під час санкціонованого обшуку.

Довідково: Санкція статті 263 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.