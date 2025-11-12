13 листопада обмеження електроенергії в Україні — від 2 до 4 черг на день

У зв’язку з наслідками масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, в Україні завтра, 13 листопада, будуть застосовані заходи обмеження споживання електроенергії.

⏰ Графік погодинних відключень:

• З 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг

⚡ Графіки обмеження потужності для промислових споживачів:

• З 00:00 до 23:59

‼️ Важливо: Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися.

💡 Пам’ятайте! Коли електроенергія відновлюється за графіком, споживайте її ощадливо. Це допоможе зберегти стабільність енергопостачання для всіх. 🙏