15:56 | 2.06.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі провели благодійний ярмарок і подарували малечі свято дитинства

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Паляниця-фест, кіт у вишиванці, патріотичний флешмоб та інші святкові атракції. В Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відзначали Міжнародний день захисту дітей. Свято під гаслом «Миру і щастя всім дітям на світі» проходили у двох локаціях – в самій книгозбірні та на Театральній площі міста Тернополя.
       Для читачів бібліотеки та усіх, хто спонтанно приєднався до святкового дійства бібліотекарі провели низку цікавих заходів, а саме: книжкову інсталяцію «Я маю право на…», бібліомікс «Літо зустрічаємо, всіх дітей вітаємо!», гру-мандрівку «Подорож у країну права», бібліотусівку «Дитинство – країна розваг та мрій», виставку творчих робіт «Руками юних фантазерів» та багато інших.
       Яскравих емоцій дітлахам додав патріотичний фейс-арт «Намалюю тобі настрій» та флеш-моб з парасольками, який символізував захист прав дітей України та цілого світу.
       Головною подією Дня захисту дітей став благодійний ярмарок «Паляниця-фест», метою якого було зібрати кошти для маленьких українців, які постраждали від російської агресії. Для ярмарку бібліотекарі приготували випічку, домашні ласощі на будь-який смак.
       До «солодкого розпродажу» приєднались представниці центру безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Максимюк та Ірина Ясінська, мама в декреті Наталя Підперигора, а  також внутрішньо переміщена родина Бурангулових.
       Свою підтримку учасникам свята і зокрема організаторам благодійного ярмарку виявив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, завітавши разом з дружиною Мар’яною та колегами і зробивши щедрий внесок у добру справу.
Загалом з продажу смаколиків було виручено 8 000 грн. Звіт про адресатів грошової допомоги буде оприлюднений згодом на офіційних сторінках Тернопільської обласної бібліотеки для дітей у соціальних мережах Facebook та Instagram.
Дякуємо усім, хто приєднався до свята дитинства та благодійного ярмарку. Добро все подолає, Україна переможе!
Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей

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