Де на Тернопільщині студенти ходять на каву до високих чиновників

5 жовтня студенти спеціальності «Історія» Кременецької академії завітали до голови Кременецької районної ради Володимира Стефанського… на каву. Про це розповідає викладач даного закладу Ірина Скакальська.

За її словами, відбулась приємна і цікава бесіда. Студенти запитували про розпорядок дня голови і план роботи ради, о котрій годині пробуджується і починає працювати – про буденні проблеми і їх вирішення, про зустрічі з відомими людьми, про хобі та багато іншого. У влади не може бути тем, закритих для народу, як висновок з розмови. Студентам вдалося розговорити керівника району, – ділиться враженнями пані Ірина.

У свою чергу голова поцікавився їхнім студентським життям та проблемами. Несподівано студенти попросили зробити селфі у кріслі голови…

Молодці, мені завжди імпонували амбітні молоді люди. Під час неформальної зустрічі студенти висловили свої побажання і прохання, які надіємось будуть спільно реалізовані, – каже викладач.