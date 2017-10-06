У Тернополі вже почали продавати набережну

Продається будівля «Бази відпочинку вихідного дня». Про це пише одна з агенцій нерухомості.

“Унікальна пропозиція, яка не має аналогів по місцю розташування в місті Тернополі! Узбережжя Тернопільського ставу!, — йдеться в оголошенні. — У мальовничій екологічно чистій зоні міста у парку Загребелля на березі Тернопільського ставу знаходиться будівля «Бази відпочинку вихідного дня».

Таке місце розташування надає можливість повноцінно відпочити, надихатись цілющим «морським» повітрям, послухати дзвінкий переспів птахів, спокійно порибалити чи, навпаки, активно провести час на водному транспорті. Милуючись краєвидом Тернопільського ставу з приватного причалу, забуваєш про плинність часу, бурхливий потік проблем і клопотів, саме тут хочеться набиратися свіжих сил, позитивної енергетики, щоб бути знову готовим до повсякденного життя.

Маркетингове дослідження розміщення об’єкта показало, що це місце є унікальне за своїми перспективами і надає можливість використати будівлю для облаштування ще більш сучасної рекреаційної, житлової зони чи престижного офісу.

База відпочинку – одноповерхова будівля з цокольним приміщенням. Загальна площа 283 кв.м. Земельна ділянка 0,10 га.

Цокольний поверх – 140,6 кв.м. Використовується як елінг, гараж, підсобні приміщення.

Поверх перший – 142,4 кв.м. Коридор-хол – 28,8 кв.м, кімната-студія з кухнею – 85 кв.м, спальня – 13,5 кв.м, санвузол – 10,4 кв.м. Є балкон-тераса.

Стан приміщень задовільний.

Наявні всі інженерно-технічні комунікації. Опалення – індивідуальне.

Можливе призначення: відпочинково-розважальний комплекс, житло, офіс.

Ціна: 6 702 201 UAH (250 000 USD)”, — кінець цитати.