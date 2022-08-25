Де поліція, влада? – мешканці Тернопільщини самотужки намагаються зупинити ходу прихильників руської церкви

Собаки гавкають, а караван іде, в даному випадку, не зважаючи на листи, заборони, приписи та прийняті рішення на рівні Тернопільської області та країни загалом про заборону проведення масових заходів в період війни, прихильники московського патріархату наплювали на усі рекомендації та багатотисячним натовпом вирушили пішою прощею до Почаєва.

Та, якщо офіційні листи і документи з печатками, вірян мп зупинити чомусь так і не змогли, то таку ношу взяли на себе жителі Тернопільщини.

Так, ще 22 серпня отець Збаразького благочиння Святослав Швець звернувся до усіх небайдужих зупинити багатотисячну ходу вірян мп та не допустити, щоб вони зайшли на територію Тернопільської області.

В той же день 22 серпня, голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко звернувся з листами до Володимира Труша, голови Тернопільської ОВА, Олександра Богомола, начальника поліції Тернопільщини та тимчасово виконуючого обов’язки начальника СБУ у Тернопільській області пана Дем’янчука.

У листі Михайло Головко просив вжити усіх необхідних заходів реагування для унеможливлення масових зібрань, які організовуються прибічниками та прихожанами православної церкви московського патріархату.

Але, чи то лист, не дійшов, чи його неправильно зрозуміли, та за словами мещканців Тернопільщини, які самотужки зупиняли колону вірян, очолював прихильників мп – полковник поліції з Хмельницької області – Данілков Юрій Дмитрович.

Отже, жителі Тернопільщини зрозуміли, що покладатися їм немає на кого, як виявилося, окрім на власні сили.

Відтак, колону прихильників мп зупинили та розвернули у селищі Вишнівець, у містечку Волочиськ, Хмельницької області та у селищі Підволочиськ, що на Тернопільщині.

Вчора, 24 серпня, міський голова Шумської ОТГ Вадим Боярський на засіданні виконавчого комітету разом з колегами прийняли рішення про заборону будь-яких релігійних хресних ходів в період війни.

Та, як ми розуміємо, жодні папірці вірян московського патріархату не зупиняють, адже вони йдуть під охороною поліції.

“А що зараз твориться в Устечку. Там їх тисячі, розклали палатки, в людей купують спиртне, там є і той поліцейський. Наша влада взагалі на це все не раегує”, – повідомила користувачка Леся Костюк.

На відео видно, як у селищі Підволочиськ, що на Тернопільщині місцеві жителі зупиняють орду прихильників московського патріархату, що рухаються до Почаєва.

Прихильники мп кричали – “христос воскресе”, “воістинну воскресе”, натомість жителі Підволочиська вигукували “Слава Україні”, “Героям слава”, а також “Геть московського попа”, “Геть з України москаль некрасивий”, “До пекла, там ваше місце”.

У колоні видно здорових молодих чоловіків, жінок з маленькими дітьми, яких везуть у колясках у 30-градусну спеку, закутаними у хустки, та старців, а також священників мп.

Тернополяни