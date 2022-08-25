У центрі Тернополя на аукціоні продадуть приміщення в якому знаходиться Суспільне
У Тернополі на аукціонний продаж планують виставити приміщення, що знаходиться неподалік Театрального майдану. Це чотириповерхова будівля, що на бульварі Тараса Шевченка,17.
У цьому приміщенні понад 20 років діяло обласне державне телебачення, яке згодом реформували у Суспільне і яке продовжує досі працювати у тій же будівлі. Виставити приміщення на аукціон вирішили в обласній раді. Рішення комісії уже є, щоб воно вступило у дію – за нього ще мають проголосувати депутати обласної ради. Про це у мережі Facebook повідомив голова комісії з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, зв’язку, туризму, курортно-рекреаційної та зовнішньоекономічної діяльності:
«На останньому засіданні нашої постійної комісії Тернопільської обласної ради було прийнято рішення про приватизацію цього відомого будинку в самому центрі Тернополя!
Після інформації , що ТОР не має можливості виділяти кошти не те що на капітальний ремонт, а навіть на експлуатаційні витрати, вважаємо що альтернативою руйнуванню має бути саме приватизація через аукціон!
- Наголошую , що було прийнято рішення про приватизацію шляхом аукціону, а не так званого «інвестиційного конкурсу» з усіма корупційними ризиками , коли потенційний переможець буде не той, хто має будь які «связі» з елітами області , а хто запропонує найбільшу ціну до обласного бюджету згідно Закону про приватизацію!
- Тепер рішення Комісії має підтвердитися рішенням сесії обласної ради!
- Тому хочу звернутися до всіх небайдужих , щоб почути ваші пропозиції , чи , можливо, «не на часі» саме така фабула рішення, чи будуть якісь інші ваші пропозиції ..?!!!
- Також прошу всіх небайдужих взяти це питання під публічний контроль, а потенційних інвесторів готуватися до відкритого аукціону !!!», – написав Хомінець.
Джерело: TeNews