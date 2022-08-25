У центрі Тернополя на аукціоні продадуть приміщення в якому знаходиться Суспільне

У Тернополі на аукціонний продаж планують виставити приміщення, що знаходиться неподалік Театрального майдану. Це чотириповерхова будівля, що на бульварі Тараса Шевченка,17.

У цьому приміщенні понад 20 років діяло обласне державне телебачення, яке згодом реформували у Суспільне і яке продовжує досі працювати у тій же будівлі. Виставити приміщення на аукціон вирішили в обласній раді. Рішення комісії уже є, щоб воно вступило у дію – за нього ще мають проголосувати депутати обласної ради. Про це у мережі Facebook повідомив голова комісії з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, зв’язку, туризму, курортно-рекреаційної та зовнішньоекономічної діяльності:

«На останньому засіданні нашої постійної комісії Тернопільської обласної ради було прийнято рішення про приватизацію цього відомого будинку в самому центрі Тернополя!