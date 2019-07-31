Для пенсіонерів у Шумській громаді працює домашній перукар

У відділенні денного перебування Шумської ОТГ працює перукар, який надає послуги отримувачам соціальних послуг, які знаходяться на обслуговувнні у відділенях денного перебування та соціальної допомоги вдома. У зв’язку зі станом здоров’я та неможливості самостійного пересування даних громадян, перукар здійснює виїзди та надає послуги на дому.

30 липня працівники відділення денного перебування спільно з працівниками відділення соціальної допомоги вдома здійснили виїзд в с.Сураж. Відвідали і здійснили обстеження одиноких громадян та надали перукарські послуги підопічним відділень. Пенсіонери задоволенні і вдячні за роботу перукаря, стрижка і укладка та приємне спілкування підняли настрій.