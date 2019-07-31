Регіони Шумськ 

Для пенсіонерів у Шумській громаді працює домашній перукар

Irena 0 View Прокоментуй!

 

      У відділенні денного перебування Шумської ОТГ працює перукар, який надає послуги отримувачам соціальних послуг, які знаходяться на обслуговувнні у відділенях денного перебування та соціальної допомоги вдома. У зв’язку зі станом здоров’я та неможливості самостійного пересування даних громадян, перукар здійснює виїзди та надає послуги на дому.

        30 липня працівники відділення  денного перебування спільно з працівниками відділення соціальної  допомоги  вдома здійснили  виїзд в с.Сураж. Відвідали і здійснили обстеження одиноких громадян та надали перукарські послуги підопічним відділень. Пенсіонери задоволенні і вдячні за роботу      перукаря, стрижка і укладка  та приємне спілкування підняли настрій.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *