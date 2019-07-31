На які тривожні ознаки потрібно звертати увагу батькам, якщо вони хочуть зберегти здоровий зір своєї дитини?

Формування зорової системи дитини

Цей процес починається в 1 рік і триває до 10 років. У період до 5-річного віку закладаються головні зорові функції – гострота зору, об’ємний зір (одночасна робота двох очей), окорухові аспекти, тобто симетрія очей і їх рухи.

У віці з 5 до 10 років проходить процес остаточного формування зорових функцій – розвиваються бінокулярний зір і його гострота. Це основний віковий період, коли лікар може виявляти очні патології.

У цьому ж віці дають про себе знати проблеми, упущені через відсутність повноцінної діагностики в більш ранні роки. Це відбувається через зростання зорового навантаження, коли дитина вирушає на підготовчі курси і потім в перший клас. Але звертати увагу на стан його очей потрібно задовго до перших шкільних днів.

Ознаки проблем із зором

Їх можна розділити на 3 групи в залежності від віку:

До 5 років – малюк намагається розглядати все тільки з дуже близької відстані, при цьому часто протирає очі, ніби перед ними стоїть пелена. Ще один тривожний сигнал – дитина часто страждає від ячменю на очах. Цей запальний процес нерідко виникає через напругу очей внаслідок компенсації патології;

5-7 років – малюк скаржиться, що в очах двоїться, голова болить, при цьому виникає печіння. Очі часто червоніють від перевтоми. Дитина не розрізняє далеко номера автобусів або букви на вивісках, а також дуже низько нахиляється до зошита, намагається тримати книжку поруч з обличчям. При письмі букви весь час виповзають за поля або рядки, а в школі дитина відстає у навчанні, тому що погано бачить;

7-10 років – тут вже можна помітити короткозорість, порушення зору через травми, прояви втрачених проблем через неякісні огляди в лікаря або відмову від відвідувань офтальмолога.

Профілактика очних проблем – планові огляди

Саме регулярні планові огляди очей – найнадійніший спосіб вчасно виявити хворобу. Адже чим раніше розпочати лікування – тим ефективнішим воно буде.

Перший огляд слід пройти відразу після народження, ще в пологовому будинку.

Другий – в 6 місяців, коли офтальмолог проводить його при розширеній зіниці, щоб вивчити оптичні середовища, їх прозорість, особливо стан очного дна і сітківки.

Третій – в 1 рік, теж на розширених зіницях – доктор аналізує стан очей, перевіряє їх рефракцію, тобто визначає, чи є у дитини короткозорість, далекозорість, астигматизм і т.д.

Якщо зір в нормі, то наступний огляд призначається через рік, якщо помічені проблеми – то через 6 місяців. Але навіть з хорошим зором відвідування дитячого офтальмолога раз на рік обов’язкове. При поверхневому огляді легко пропустити безліч очних патологій, які потім дуже довго і складно лікуються.

Як проходить лікування у дитячого офтальмолога?

Мета офтальмолога – відновлення зорових функцій малюка до нормального стану. Для кожної патології розроблена своя методика і етапність лікування – від окулярів до хірургії. Не можна чекати, що дитина «переросте» хворобу – з роками стан погіршується, а раннє лікування більш ефективне і надійне.

Простий приклад різних підходів – сльозотеча у малюків при народженні. Лікар може призначити простий масаж, який з часом позбавить від проблеми. Але якщо офтальмолог говорить про зондування, то, значить, у дитини непрохідність слізно-носового каналу, і масаж тут нічим не допоможе.

Якщо виявлена ​​вроджена короткозорість або вроджений астигматизм – то дитині потрібна рання корекція. Вона компенсує дефект і сприяє формуванню правильного очного сприйняття.

Думка, що через окуляри очі перестануть самостійно працювати, і зір ще більше псується – невірна. При правильно проведеній діагностиці та правильній корекції не виникає ніяких порушень зору – навпаки, окуляри допомагають розвинутись зоровій системі.

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