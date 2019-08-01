Тернопіль дивує: присяжними у судах будуть переважно комунальники

Список присяжних затвердили депутати на сесії Тернопільської міської ради 24 липня. І що цікаво, у цьому переліку опинилися переважно місцеві комунальники.

Доповідав із цього питання на засіданні начальник міського Управління правового забезпечення Олександр Печіль. Депутати погодилися із його пропозицією відразу. Після невеликого доповнення дали при голосуванні «в цілому» аж 28 «за».

Нагадаємо, присяжні повинні були постійно проживати на території, на яку поширюється юрисдикція Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, а також обласних Господарського суду і окружного адміністративного суду. До переліку врешті ввійшли:

1. Зелінський Володимир Миколайович, 20.06.1964 р. н, місце роботи – КП «Тернопільелектротранс»;

2. Кіцану Андрій Лазаревич, 08.12.1973 р. н., місце роботи – ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра»;

3. Лебідь Ігор Зіновійович, 25.03.1969 р. н., місце роботи – приватний підприємець;

4. Чорна Ольга-Марія Євстахіївна, 1972 р. н., місце роботи – КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»;

5. Джуринська Світлана Іванівна, 07.03.1976 р. н., місце роботи – КП «Еней» ТМР;

6. Веселович Тетяна Ярославівна, 22.09.1974 р. н., місце роботи – ФОП Нагорний В.Є.;

7. Гринда Володимир Павлович, 29.04.1973 р. н., місце роботи – Храм Всіх Святих Українського народу;

8. Конопляник Оксана Юліанівна, 17.01.1964 р. н., місце роботи – КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»;

9. Карпа Олександра Василівна, 11.01.1963 р. н., місце роботи – КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»;

10. Камаш Надія Яківна, 16.06.1966 р. н., місце роботи – КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»;

11. Штопко Юліана Сергіївна, 04.12.1974 р. н., місце роботи – КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»;

12. Пацалюк Юрій Анатолійович, 06.05.1970 р. н., місце роботи – КП «Тернопільелектротранс»;

13. Гільтай Світлана Володимирівна, 17.04.1979 р. н., місце роботи – КП «Тернопільелектротранс»;

14. Олійник Ольга Миколаївна, 25.03.1976 р. н., місце роботи – КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»;

15. Левицький Петро Ростиславович, 11.06.1970 р. н., місце роботи – КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР.

Але цей список доведеться доповнити ще однією людиною. Бути присяжним висловив бажання депутат міської ради Тарас Білан. Про це він завив просто під час засідання. Йому відразу запропонували написати відповідну заяву.

Терен