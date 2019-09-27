Сьогодні тернопільські рятувальники долучилися до всесвітнього флешмобу «Тетріс-челендж». Поряд з аварійно-рятувальним, піротехнічним та пожежним автомобілями, співробітники підрозділів Управління ДСНС України у Тернопільській області виклали рівними рядками свій робочий інвентар: бойове спорядження піротехніків та пожежних-рятувальників, обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт і не тільки.

Подібний челлендж – відмінний спосіб привернути увагу до діяльності рятувальної служби.

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