16:32 | 27.09.2019
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Новини Тернополя 

Тернопільські рятувальники долучилися до всесвітнього флешмобу «Тетріс-челендж»

Irena 3 Views Прокоментуй!

Сьогодні тернопільські рятувальники долучилися до всесвітнього флешмобу «Тетріс-челендж». Поряд з аварійно-рятувальним, піротехнічним та пожежним автомобілями, співробітники підрозділів Управління ДСНС України у Тернопільській області виклали рівними рядками свій робочий інвентар: бойове спорядження піротехніків та пожежних-рятувальників, обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт і не тільки.
Подібний челлендж – відмінний спосіб привернути увагу до діяльності рятувальної служби.

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