Чотири групи з числа дільничних інспекторів та медичних працівників патрулюватимуть Бучацький район

У Бучацькому районі станом на 11.00 год. 15 квітня 2020 року епідеміологічна ситуація залишається стабільною, на рівні минулої доби – 23 (двадцять три) лабораторно підтверджених випадки. Про це повідомляють в районні державній організації.

Пипадки захворювань зареєстровані в населених пунктах: місто Бучач (3);село Під замочок (1), село Космирин (16), село Стінка(3).

Штабом НС прийнято рішення:

– сформувати 4 (чотири) пересувні групи з числа дільничних інспекторів, працівників медичних установ та волонтерів для патрулювання 15-17 квітня 2020 року населених пунктів району та фіксування порушення правил карантину, а також інформування населення про заходи безпеки щодо запобігання поширенню на території району гострої респіраторної хвороби COVID-19;

– залучити для здійснення патрулювання автотранспорт КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги» Бучацької районної ради та Бучацького відділення поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській.