До Тернопільського краєзнавчого музею передали унікальну хоругву кінця ХІХ – початку ХХ століття

Фондова збірка Тернопільського обласного краєзнавчого музею поповнилася рідкісним сакральним експонатом — латунною двобічною хоругвою кінця ХІХ – початку ХХ століття. Реліквію музею передав директор Тернопільського благодійного фонду «Карітас» отець Роман Загородній.

За словами священника, святиня тривалий час перебувала в одному з храмів і була невід’ємною частиною його інтер’єру. Щоб забезпечити належне збереження пам’ятки, її передали до музею, де фахівці вже провели дослідження, склали детальний опис та внесли експонат до облікової документації. Наразі хоругва зберігається у фондосховищі, а в перспективі її планують реставрувати.

Унікальний виріб виготовлений із латуні у техніці лиття та оздоблений елементами ажурного різьблення. Особливістю пам’ятки є складна розкладна конструкція з декоративними бічними частинами, прикрашеними рослинним орнаментом. Декоративні медальйони з кольоровими вставками та латунні планки в нижній частині надають хоругві особливої виразності.

У центрі реліквії розміщена двостороння ікона. З одного боку зображена Богородиця з Дитям, з іншого — преподобний Іов Почаївський, один із найшанованіших православних святих, життя якого тісно пов’язане з Почаївською лаврою.

У музеї зазначають, що новий експонат стане цінним доповненням колекції сакрального мистецтва та допоможе відвідувачам глибше пізнати духовні традиції українського народу й символіку церковного мистецтва минулих століть.