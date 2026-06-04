На Тернопільщині нетверезий водій спричинив ДТП

На трасі М-30 Стрий — Ізварине 64-річний водій автомобіля ЗАЗ Sens не впорався з керуванням, зіткнувся з вантажівкою та злетів у кювет.

Під час перевірки патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Тест на драгері показав 1,83 проміле алкоголю — це більш ніж у дев’ять разів перевищує допустиму норму.

На водія склали адміністративні матеріали за скоєння ДТП, керування транспортом у стані сп’яніння та відсутність необхідних документів.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав.