Найбільше постраждали Шумськ і п’ять сіл: у громаді оцінюють наслідки буревію

У Шумській громаді триває ліквідація наслідків потужної негоди, яка пройшла територією громади 19 липня та спричинила значні руйнування.

Як повідомили у Шумській міській раді, внаслідок буревію та сильної зливи були повалені дерева, пошкоджені покрівлі житлових і господарських будівель, а також об’єкти електромереж.

Найбільше від стихії постраждали:

місто Шумськ;

село Боложівка;

село Васьківці;

село Онишківці;

село Сураж;

село Рохманів.

Для фіксації наслідків негоди та оцінки завданих збитків у громаді створили чотири спеціальні комісії. Їхні представники проводять обстеження пошкоджених об’єктів та збирають необхідну інформацію для подальшого оформлення документів.

Мешканців, чиє майно постраждало внаслідок стихії, просять звертатися на гарячу лінію комісії за телефоном 068 692 77 65.

Паралельно тривають роботи з відновлення електропостачання. За інформацією громади, енергетики працюють у посиленому режимі, адже після негоди було зафіксовано сотні пошкоджень різної складності.

У міській раді подякували рятувальникам, комунальникам, енергетикам та всім службам, які беруть участь у ліквідації наслідків стихії, а також жителям громади за терпіння та співпрацю.