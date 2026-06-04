У Тернополі за місяць евакуювали 58 неправильно припаркованих автомобілів

У травні 2026 року інспектори з паркування управління муніципальної інспекції Тернополя евакуювали 58 транспортних засобів, власники яких порушили правила дорожнього руху та паркування.

Як повідомили у міській раді, найбільше випадків примусового переміщення автомобілів зафіксували у центральній частині міста. Окрім винесення постанов про адміністративні стягнення, інспектори щоденно контролюють дотримання водіями правил зупинки, стоянки та паркування, а також вживають заходів щодо автомобілів, які створюють суттєві перешкоди для руху транспорту чи пішоходів.

Згідно з чинним законодавством, евакуації підлягають транспортні засоби, залишені з порушеннями, зокрема на тротуарах, пішохідних переходах, виїздах із прилеглих територій, а також на смугах для руху громадського транспорту.

У міській раді закликають водіїв відповідально ставитися до правил паркування та дбати про безпеку й комфорт усіх учасників дорожнього руху.

Повідомити про порушення правил зупинки, стоянки чи паркування можна до управління муніципальної інспекції за телефонами: (067) 447-31-86, (067) 447-32-78 або через Viber за номером (067) 447-32-78.