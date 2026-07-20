Тернопільська митниця забезпечила понад 5 млн грн додаткових надходжень до бюджету завдяки доперевірочному аналізу

Упродовж першого півріччя 2026 року Тернопільська митниця за результатами доперевірочного аналізу митних декларацій забезпечила 5,12 млн грн додаткових надходжень до державного бюджету.

Доперевірочний аналіз проводиться після завершення митного оформлення на підставі системи управління ризиками. Його мета виявлення можливих порушень митного законодавства, зокрема неправильного визначення коду товару, митної вартості або безпідставного застосування пільг зі сплати митних платежів.

Станом на 1 липня 2026 року до модуля «Митні перевірки» внесено 77 проєктів щодо можливих порушень. Орієнтовна сума митних платежів, за якими виявлено ризики, становить 9,5 млн гривень.

За результатами опрацювання цих проєктів суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності добровільно уточнили відомості та сплатили належні митні платежі. Це дозволило забезпечити надходження до державного бюджету 5,1 млн гривень.

Тернопільська митниця закликає підприємства відповідально підходити до декларування товарів:

– керуватися принципом належної обачності та обережності при виборі контрагентів та укладенні з ними договорів, аби не бути втягнутим у недобросовісні відносини, та вживати достатніх заходів задля дотримання вимог законодавства України з питань митної справи,

– вчиняти всі необхідні та залежні від нього дії під час декларування коду товару відповідно до УКТ ЗЕД, “преференційного походження” товарів та отриманні пільги – тарифної преференції під час ввезення товарів на митну територію України, діяти добросовісно та, застосовуючи тарифну преференцію за зниженим рівнем ставки ввізного мита, безсумнівно переконуватися, що поставлені експортером товари дійсно є товарами “преференційного походження” відповідно до положень Регіональної конвенції.

– інформувати контролюючий орган, зокрема, про отримання після завершення митного оформлення додаткових відомостей, що прямо чи опосередковано впливають на базу оподаткування товарів та/або призводять до заниження сум податкового зобов’язання, для внесення відповідних змін до митної декларації, шляхом створення Аркуша коригування, та відображення повної та правдивої інформації про товар.

«Такий підхід сприяє самостійному виправленню платниками допущених помилок, мінімізує ризики порушення ними митного законодавства та забезпечує повноту надходжень до державного бюджету, — зазначив в. о. начальника Тернопільської митниці Юрій Мацібора. — Ми сприяємо підприємствам у своєчасному врегулюванні питань, що виникають під час митного оформлення, водночас суб’єкти декларування мають забезпечувати достовірність поданих відомостей».