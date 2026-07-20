На Тернопільщині браконьєр відшкодував майже 77 тисяч гривень збитків

Тернопільський рибоохоронний патруль підбив підсумки роботи за тиждень та повідомив про виявлені порушення природоохоронного законодавства.

Як зазначають в Управлінні, з 13 по 19 липня 2026 року державні інспектори проводили рейди та патрулювання на водоймах області з метою охорони водних біоресурсів і запобігання незаконному вилову риби.

За результатами перевірок правоохоронці склали один адміністративний протокол за частиною 3 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення та оформили один акт виявлення і вилучення майна, власника якого не встановлено.

Під час рейдів інспектори вилучили одну заборонену сітку для вилову риби.

Крім того, протягом звітного періоду один із порушників сплатив до державного бюджету 76 993 гривні збитків, завданих рибному господарству України внаслідок незаконного вилову водних біоресурсів.

У рибоохоронному патрулі закликають рибалок дотримуватися вимог законодавства та повідомляти про випадки браконьєрства на цілодобову гарячу лінію Управління.

Також у відомстві повідомили, що шукають нових працівників та запрошують до команди молодих, активних і вмотивованих людей, які готові працювати у сфері охорони водних біоресурсів.