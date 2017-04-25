Дорожники Тернопільщини стелять асфальт у напрямку Рівного та Івано-Франківська

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області бригади підрядних організацій виконують поточний середній ремонт на міжнародній трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (ділянка в межах Чернихівського перехрестя). Застосовуючи технологію холодної регенерації шляховики укріплюють конструкцію дорожнього покриття. Далі стелять шар асфальтобетону.

В селі Хмелівка, через яке проходить національна траса Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль, шляховики ремонтують дорожнє покриття картами. Спочатку на пошкоджених ділянках працює фрезерувальний механізм, після чого втрамбовується щебенево-піщана суміш і стелиться асфальтобетон.

Також, сьогодні, за допомогою ямкового ремонту шляховики ліквідували 4 670 м2 ямковості.

Загалом, сьогодні шляховики ремонтували дороги:

Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль;

Стрий – Тернолпіль – Кіровоград – Знамʼянка;

Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече;

Татарів – Косів – Коломия;

Збараж – Хомівка;

Почаїв – Зборів;

Вишнівець – Ланівці;

Тернопіль – Скалат – Жванець;

Галич – Сатанів;

Бучач – Чортків – Скала-Подільська;

Острог – Кременець – Почаїв – Радивилів;

Кременець – Біла Церква.