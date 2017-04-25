В церкві Святого апостола Петра розпочався генеральний ремонт

Відразу ж після Світлого Тижня розпочались роботи по приготуванні храму святого апостола Петра до ремонту. В понеділок, 24 квітня прибули працівники по висотних роботах для облаштування храму для інсталяції вікон в куполі і у всіх інших частинах храму.

При встановленні вікон у храмі буде влагоджена система циркуляції повітря для уникнення в майбутньому осідання вологи на стінах а відтак здійсниться і малювання стін святині. Останнім етапом ремонту храму буде встановлення опалення в підлогу і реновація озвучення.