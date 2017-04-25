Як тернопільський священик на південь України їздив

З благословення Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка) та ректора Тернопільської духовної семінарії о. Івана Римара були проведені великодні місії на парафії УГКЦ святих мучеників Макавейських м. Берислав, Херсонської області.

Протягом останніх днів Страсного тижня і до Світлого понеділка брат-семінарист Андрій Волянюк допомагав отцеві Олександру Більському у різних парафіяльних потребах, церковних Богослужіннях, а також відвідинах хворих для уділення Святої Тайни Єлеопомазання та Євхаристії, освячення домів.

Отець Олександр уже більше п’яти років служить на півдні України, голосить Слово Господнє і трудиться на благо нашої церкви.

«Херсонщина – справді потребуюча активної місійної діяльності частина України. Тут є величезна кількість людей спраглих Божого слова та щирої християнської опіки, – розповідає семінарист Андрій Волянюк. – На даний момент громада не є великою, але з кожним роком, завдяки активній праці пароха потроху зростає. На даний момент гостро повстала потреба власного, повноцінного храму, якого зараз, нажаль, не має. Служіння відбувається в невеличкому вагончику, який вміщує всього лиш 20-25 людей. На даний час, власними силами та завдяки допомозі жертводавців все ж таки розпочато будову нового, просторого храму, що в майбутньому стане затишним куточком душевного відпочинку та ревної молитви і збиратиме довкола себе безліч дітей, дорослих та старших».