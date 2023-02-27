Двоє пішоходів потрапили під колеса автівок на дорогах Тернопільщини

Один чоловік загинув, а ще один потрапив до травмпункту – наслідки дорожньо-транспортних пригод, які слідчі зареєстрували на дорогах Тернополя та області.

24 лютого близько опівночі на лінію “102″ надійшло повідомлення від лікаря бригади екстреної медичної допомоги про те, що на проїжджій частині дороги від Збаразького кільця в напрямку с.Смиківці виявили бездиханне тіло чоловіка.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що на автодорозі Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 313 за межами пішохідного переходу здійснив наїзд на людину.

Потерпілий чоловік від отриманих травм помер на місці ДТП. У водія відібрали зразки крові на вміст алкоголю. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно із частиною 2 статті 286 ККУ.

На трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече 25 лютого не розминулися вантажівка DAF та Volksvagen Jetta. Аварія трапилася в селі Кровінка о 12:15. За попередніми даними, водій вантажівки виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у легківку. У автопригоді люди не постраждали. Працівники патрульної склали адмінпротокол відповідно до статті 124 (порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

До травмпункту з тілесними ушкодженнями бригада швидкої доправила 20-річного хлопця. Потерпілий переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Замонастириського в Тернополі, коли його збила водійка автомобіля Opel Zafira. Тернополянину надали меддопомогу та відпустили додому. Триває перевірка.