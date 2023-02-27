Чи безоплатна анестезія для пацієнта?

У межах яких пакетів передбачена безоплатна анестезія?

1. «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня» – забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час хірургічних операцій та обстежень.

2. «Медична допомога при пологах» – зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, в тому числі епідуральна анестезія, а також анестезія оперативних втручань та післяпологових акушерських процедур.

3. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування включено у пакети:

«Стоматологічна допомога дорослим та дітям»,

«Стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій»,

«Медична допомога при гострому мозковому інсульті»,

«Медична допомога при гострому інфаркті міокарда»,

«Стаціонарна психіатрична допомога»,

«Стаціонарна паліативна допомога»,

«Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах».

4. Оцінювання болю та своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування входить у пакет медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках.

5. Знеболення та обов’язкове анестезіологічне забезпечення разом із консультацією лікаря-анестезіолога – під час проведення обстежень для раннього виявлення онкології: езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, гістероскопія, цистоскопія та бронхоскопія.

6. Обов’язкова анестезія під час виконання всіх болісних інвазивних діагностичних процедур передбачена пакетами хімієтерапевтичного та радіологічного лікування дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах.

7. А також у пакеті «Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах».