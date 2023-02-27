23:46 | 27.02.2023
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Новини Тернополя 

Чи безоплатна анестезія для пацієнта?

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У медичних закладах, які мають договір із Національною службою здоровʼя України (НСЗУ), анестезія включена в послугу, яка надається і покривається Програмою медичних гарантій. Тобто пацієнт не повинен платити за анестезію. Незалежно від того плановою є операція чи ургентною, а також у разі інших втручань, під час діагностики чи лікування. Заклад має забезпечити необхідні лікарські засоби, які входять до Національного переліку, а також ті, які закуповуються у централізованому порядку коштом інших програм держбюджету.

 

У межах яких пакетів передбачена безоплатна анестезія?

1. «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня» – забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час хірургічних операцій та обстежень.

2. «Медична допомога при пологах» – зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, в тому числі епідуральна анестезія, а також анестезія оперативних втручань та післяпологових акушерських процедур. 

3. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування включено у пакети: 

  • «Стоматологічна допомога дорослим та дітям»,

  • «Стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій»,

  • «Медична допомога при гострому мозковому інсульті»,

  • «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда»,

  • «Стаціонарна психіатрична допомога»,

  • «Стаціонарна паліативна допомога»,

  • «Діагностика та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах».

4.  Оцінювання болю та своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування входить у пакет медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках.

5. Знеболення та обов’язкове анестезіологічне забезпечення разом із консультацією лікаря-анестезіолога – під час проведення обстежень для раннього виявлення онкології: езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, гістероскопія, цистоскопія та бронхоскопія.

6. Обов’язкова анестезія під час виконання всіх болісних інвазивних діагностичних процедур передбачена пакетами хімієтерапевтичного та радіологічного лікування дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах. 

7. А також у пакеті «Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах».

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