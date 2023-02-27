Понад 33 млн грн податку на нерухоме майно надійшло до місцевих бюджетів Тернопільщини

Упродовж січня цього року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів Тернопілля 33,4 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 12,3 млн грн більше, ніж у січні минулого року.

Основна сума сплаченого платежу припадає на власників нерухомості – юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад краю 25,1 млн грн податку на нерухоме майно.

Жителі області перерахували за нерухомість протягом січня 8,3 млн грн цього платежу.

Нагадаємо, надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад. Ставку податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за 1 квадратний метр.