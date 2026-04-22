У Тернополі ускладнений рух на Микулинецькій через ремонт дороги

У Тернополі на вулиці Микулинецькій тривають роботи з асфальтування дорожнього покриття, через що рух транспорту на цій ділянці ускладнений.

У міській раді просять водіїв за можливості обирати альтернативні маршрути та враховувати дорожню ситуацію під час планування поїздок.

Також повідомляється про зміни в роботі громадського транспорту: тролейбус №8 тимчасово (орієнтовно до 17:00) не заїжджає на вул. Микулинецьку.

Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже ремонтні роботи спрямовані на покращення дорожньої інфраструктури міста.