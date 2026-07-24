Елітні автомобілі поповнили бюджети Тернопільщини на понад 3 мільйони гривень

Упродовж першого півріччя 2026 року власники дорогих легкових автомобілів перерахували до місцевих бюджетів Тернопільської області 3,2 млн гривень транспортного податку. Це майже на 1 млн гривень (43%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Транспортний податок сплачують не всі автовласники, а лише ті, хто володіє легковими автомобілями віком до п’яти років, ринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних заробітних плат. У 2026 році цей поріг становить понад 3,2 млн гривень.

Ставка податку є фіксованою — 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль, який підпадає під оподаткування.

Найбільшу частину надходжень забезпечили фізичні особи, які сплатили 1,8 млн гривень. Юридичні особи перерахували до місцевих бюджетів ще 1,4 млн гривень.

У 2026 році до офіційного переліку транспортних засобів, що підлягають оподаткуванню, Міністерство економіки України включило 1259 моделей преміум-класу.

Найчастіше до цього списку входять автомобілі марок Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а також окремі дорогі моделі Toyota та Volvo.