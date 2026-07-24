На державних автошляхах Тернопільщини ліквідовують ями, косять борщівник і розчищають узбіччя

На державних автомобільних дорогах Тернопільської області тривають роботи з експлуатаційного утримання. Щодня на автошляхах працюють дорожні бригади, головним завданням яких залишається забезпечення безпеки дорожнього руху.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, протягом тижня дорожники виконують комплекс робіт, зокрема:

ліквідовують ямковість струменевим методом;

очищають водовідвідні системи;

прибирають автобусні зупинки та майданчики для відстою транспорту;

скошують придорожню рослинність і борються з борщівником.

Окрему увагу приділили ліквідації наслідків негоди, яка нещодавно вирувала в області. Після сильних дощів та шквального вітру дорожні бригади оперативно очистили автошляхи від наносів ґрунту, сміття, а також прибрали з проїжджої частини повалені дерева та гілля.

У Службі відновлення та розвитку інфраструктури закликають водіїв бути уважними поблизу місць проведення дорожніх робіт, завчасно знижувати швидкість та неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.