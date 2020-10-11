Фермерське господарство «ГАДЗ» відкрило ще одне потужне фруктосховище (відео)

Фермерське господарство «ГАДЗ» ввело в експлуатацію нове фруктосховище об’ємом у 4 тисячі тонн.

До цього у господарстві вже діяли сховища фруктів на 11 тонн, тож тепер ФГ «ГАДЗ» упродовж року одночасно може зберігати 15 тонн яблук.

Заступник голови фермерського господарства Олег Грицак каже, сади ФГ «ГАДЗ» з кожним роком збільшують свою потужність, а тому виникла потреба у розширенні приміщень для зберігання врожаю.

– Нове сховище призначене для надійного та безпечного зберігання яблук. Воно оснащене системою регульованого газового середовища. Ми завозимо врожай у спеціальні камери, перед тим провіряємо їх на герметичність. У сховищі змінюється структура повітря, знижується рівень кисню та підвищується рівень азоту. У результаті – яблуко «засинає». Такі технології дають змогу зберегти якість та свіжість плодів, а також продовжити термін зберігання до року часу, – пояснює Олег Грицак.

Обладнання для нового фруктосховища ФГ «ГАДЗ» виготовлено у Нідерландах.

Наразі господарство перейшло екватор осіннього збору яблук й продовжує впевнено їх реалізов увати.