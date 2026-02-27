Запрошуємо на благодійний концерт юної співачки з Тернополя Ангеліни Глогусь

У Тернополі відбудеться благодійний концерт юної співачки Ангеліни Глогусь на підтримку Збройних Сил України. Захід пройде 7 березня в Українському домі. Початок – о 17.00.

Музична подія під назвою «Почни з себе» стане першим масштабним сольним проєктом виконавиці та своєрідним підсумком її десятирічної сценічної діяльності, участі у конкурсах, фестивалях і музичних проєктах. До заходу долучаться також запрошені виконавці: Анастасія Димид, Влад Васицький, Оля Нестерко, Всеволод Скрима, Лікерія Чирва та Anka.

Організатори наголошують, що подія має благодійну мету – збір коштів на підтримку військовослужбовців, які захищають незалежність і територіальну цілісність України. Захід відбудеться за сприяння Тернопільської міської ради, а глядачів чекатиме живе звучання музики.

Довідка. Ангеліна Глогусь – тернополянка, фіналістка національного відбору на «Дитяче Євробачення» 2024 та 2025 років. Також вона є срібною призеркою конкурсу «Чорноморські ігри», фіналісткою міжнародного проєкту The Voice Poland та багаторазовою володаркою гран-прі на міжнародних і всеукраїнських мистецьких змаганнях.