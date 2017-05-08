ФК «Бережани» став лідером футбольного чемпіонату області
7 травня відбулися чергової матчі чемпіонату Тернопільської області з футболу в вищій та першій лігах.
Центральним сміливо можна назвати поєдинок у Бережанах, де зустрілися команди, які в першому, стартовому турі чемпіонату святкували перемоги – ФК «Бережани» та зборівський «Колос». Господарі поля забивши дві м’ячі в кожному з таймів святкували перемогу та одноособово очолили турнірну таблицю у вищій лізі.
Результати матчів
Вища ліга
ФК “Бережани” – “Колос” (Зборів) – 2:0 (І. Швець, 29, І. Абрамець, 87).
«Прогрес« (Заліщики) – ФК «Кременець-Академія» – 4:0 (В. Леськів, 43, 55, 57), В. Токарчук, 80).
«ДСО-Поділля» (Тернопільський район) – ФК «Козова» – 3:0 (О. Литовченко, 22, А. Вітович, 34, С. Скибіцький, 75).
Поєдинок «Агрон-ОТГ» (В. Гаї) – «Кристал» (Чортків) перенесено на резервний день.
Турнірна таблиця. Вища ліга
|№
|Команди
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|ФК «Бережани»
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
|«Агрон-ОТГ» В. Гаї
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|3
|«Прогрес» Заліщики
|2
|1
|0
|1
|4:1
|3
|4
|«ДСО-Поділля» Тернопільський р-н.
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|5
|«Колос» Зборів
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|6
|ФК «Кременець-Академія»
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|7
|ФК «Козова»
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
|8
|ФСК «Кристал» Чортків
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Перша ліга
ФК «Трибухівці» – МФК «Скала-Айва» (Скала-Подільська) – 2:4 (І. Крушельницький, 29, І. Кістяник, 62) – М. Юристий, 22, автогол, В. Тимощук, 60, 83, П. Чесник, 77).
ФК «Збараж» – ФК «Шумськ» – 1:1 (Р. Мадай, 54 – В. Бабін, 90).
ФК «Скалат» – «Тривалети» (Бонівка, Кременецький район) – 1:1 (О. Тихоліз, 10, С. Дмитрук, 87.
Попереджені: В. Хоменко (30), Т. Сарабун (30), О. Кривецький (42), А. Власюк (57), В. Єфремов (74).
Турнірна таблиця. Перша ліга
|№
|Команди
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«Скала-Айва» Скала-Подільська
|3
|2
|1
|0
|8:3
|7
|2
|«Тривалети» Кременецький р-н.
|3
|2
|1
|0
|6:1
|7
|3
|«Збруч» Підволочиськ
|2
|2
|0
|0
|7:0
|6
|4
|«Нива» Теребовля
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|5
|ФК «Копичинці»
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
|ФК «Збараж»
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|7
|ФК «Шумськ»
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|8
|ФК «Скалат»
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1
|9
|ФК «Грабовець»
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
|10
|ФК «Трибухівці» Бучацький р-н.
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0
|11
|ФК «Тернопіль-Педліцей»
|–
|–
|–
|–
|–
|–