ФК «Бережани» став лідером футбольного чемпіонату області

7 травня відбулися чергової матчі чемпіонату Тернопільської області з футболу в вищій та першій лігах.

Центральним сміливо можна назвати поєдинок у Бережанах, де зустрілися команди, які в першому, стартовому турі чемпіонату святкували перемоги – ФК «Бережани» та зборівський «Колос». Господарі поля забивши дві м’ячі в кожному з таймів святкували перемогу та одноособово очолили турнірну таблицю у вищій лізі.

Результати матчів

Вища ліга

ФК “Бережани” – “Колос” (Зборів) – 2:0 (І. Швець, 29, І. Абрамець, 87).

«Прогрес« (Заліщики) – ФК «Кременець-Академія» – 4:0 (В. Леськів, 43, 55, 57), В. Токарчук, 80).

«ДСО-Поділля» (Тернопільський район) – ФК «Козова» – 3:0 (О. Литовченко, 22, А. Вітович, 34, С. Скибіцький, 75).

Поєдинок «Агрон-ОТГ» (В. Гаї) – «Кристал» (Чортків) перенесено на резервний день.

Турнірна таблиця. Вища ліга

№ Команди І В Н П М’ячі О 1 ФК «Бережани» 2 2 0 0 3:0 6 2 «Агрон-ОТГ» В. Гаї 1 1 0 0 5:1 3 3 «Прогрес» Заліщики 2 1 0 1 4:1 3 4 «ДСО-Поділля» Тернопільський р-н. 2 1 0 1 4:2 3 5 «Колос» Зборів 2 1 0 1 2:3 3 6 ФК «Кременець-Академія» 1 0 0 1 0:4 0 7 ФК «Козова» 2 0 0 2 1:8 0 8 ФСК «Кристал» Чортків – – – – – –

Перша ліга

ФК «Трибухівці» – МФК «Скала-Айва» (Скала-Подільська) – 2:4 (І. Крушельницький, 29, І. Кістяник, 62) – М. Юристий, 22, автогол, В. Тимощук, 60, 83, П. Чесник, 77).

ФК «Збараж» – ФК «Шумськ» – 1:1 (Р. Мадай, 54 – В. Бабін, 90).

ФК «Скалат» – «Тривалети» (Бонівка, Кременецький район) – 1:1 (О. Тихоліз, 10, С. Дмитрук, 87.

Попереджені: В. Хоменко (30), Т. Сарабун (30), О. Кривецький (42), А. Власюк (57), В. Єфремов (74).

Турнірна таблиця. Перша ліга

№ Команди І В Н П М’ячі О 1 «Скала-Айва» Скала-Подільська 3 2 1 0 8:3 7 2 «Тривалети» Кременецький р-н. 3 2 1 0 6:1 7 3 «Збруч» Підволочиськ 2 2 0 0 7:0 6 4 «Нива» Теребовля 1 1 0 0 5:0 3 5 ФК «Копичинці» 1 1 0 0 2:1 3 6 ФК «Збараж» 3 0 2 1 3:4 2 7 ФК «Шумськ» 3 0 1 2 1:6 1 8 ФК «Скалат» 2 0 1 1 1:7 1 9 ФК «Грабовець» 1 0 0 1 0:5 0 10 ФК «Трибухівці» Бучацький р-н. 3 0 0 3 2:8 0 11 ФК «Тернопіль-Педліцей» – – – – – –