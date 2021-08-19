У Бережанах за 26 млн грн відреставрують ратушу XIX століття

У рамках програми «Велика реставрація» на Тернопільщині відновлять ще два історичних об’єкти. Це Ратуша на площі Ринок у місті Бережани та адміністративний будинок по вул. Шевченка «Рідна школа».

Ратуша у Бережанах Тернопільської області була збудована у 1803–1811 р. за наказом власниці міста Ізабелли Любомирської на фундаменті старої дерев’яної ратуші, яка згоріла наприкінці XVІІІ ст. Нині у приміщенні цієї споруди розміщено кілька музеїв: Бережанський музей книги, Бережанський районний краєзнавчий музей, літературно-меморіальний музей Б. Лепкого і музей переслідуваної Церкви (духовний центр УГКЦ).

На реставрацію ратуші попередньо виділили 26 млн грн.

За словами директора архітектурного заповідника у Бережанах Василя Зорика, на перший етап реставрації ратуші у Бережанах виділили 10 млн грн. Запланували відновити старовинний флігель, портали та в’їзні арки у внутрішній дворик, замінити дах, водостічну систему, вікна та двері.

Додамо, що у рамках програми Президента «Велика реставрація» на Тернопільщині відновлять Чортківський та Збаразький замки.