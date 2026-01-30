Громади Тернопільщини отримали майже 428 млн грн податку на нерухоме майно

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є одним із стабільних джерел наповнення місцевих бюджетів. Усі надходження за нерухомість зараховуються до бюджетів територіальних громад і використовуються на місцеві потреби.

Упродовж 2025 року громади Тернопільської області отримали 427,8 млн грн податку на нерухоме майно. Фактичні надходження перевищили планові показники на 25,5 млн гривень. Порівняно з 2024 роком обсяг сплаченого податку зріс на 54,2 млн гривень.

Надходження формувалися як за рахунок суб’єктів господарювання, так і фізичних осіб. Юридичні особи перерахували до місцевих бюджетів 180,3 млн грн, тоді як громадяни сплатили 247,5 млн грн податку на нерухоме майно.