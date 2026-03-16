У Чорткові запрацював новий автобусний маршрут №19 «Біла – Заводське»

У Чортківській громаді з понеділка, 16 березня, розпочав роботу новий автобусний маршрут №19 «Біла – Заводське».

Як повідомили у Чортківській міській раді, автобус курсує із села Біла через зупинку «Центр» на вулиці Гончара у Чорткові до села Заводське.

Наразі для пасажирів оприлюднили тестовий графік руху автобуса. У міській раді зазначають, що в майбутньому його можуть скоригувати з урахуванням побажань та потреб пасажирів.

Жителів громади просять користуватися новим маршрутом.

Водночас у міській раді нагадують, що у всіх автобусах КП «Чортків міськтранс» діє виключно безготівкова оплата проїзду. Розрахуватися можна банківською карткою, електронним квитком або пільговою «Карткою чортків’янина».