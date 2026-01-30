 Поліція розшукує чоловіка, який може бути причетний до смертельної ДТП в Почаєві

Працівники поліції встановлюють місцеперебування Штуки Ігоря Анатолійовича, 1999 року народження, жителя села Великі Млинівці, який може бути причетним до смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася в місті Почаїв Кременецького району.



29 січня близько 22:30 на автодорозі Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка, а саме в Почаєві, водій автомобіля AUDI A6 (державний номер ВО 7640 ЕА) здійснив наїзд на пішохода. Чоловік від отриманих травм загинув на місці події.



Телефони для повідомлень: (096) 596 18 38, (0352) 27 13 29.

