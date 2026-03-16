Обвал ґрунту на Тернопільщині: один чоловік загинув, поранені троє рятувальників

16 березня о 15:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в селі Байківці Тернопільського району людина опинилася під завалами землі.

До місця події направили чергове відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення та працівників оперативно-координаційного центру Головне управління ДСНС України.

Як з’ясувалося, під час проведення земельних робіт на території приватного домогосподарства у траншеї глибиною близько 4 метрів стався обвал ґрунту, внаслідок чого чоловіка засипало землею.

Під час рятувальних робіт о 15:59 стався повторний обвал ґрунту, у результаті якого трьох рятувальників також засипало землею. Постраждалих швидко визволили та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Стан їхнього здоров’я наразі уточнюють медики.

На жаль, чоловіка, який опинився під завалом, врятувати не вдалося. Обставини події наразі з’ясовуються.