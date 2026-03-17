У Кременці чоловік хотів «домовитися» з поліцією за 2 тисячі доларів

На Тернопільщині правоохоронці задокументували факт пропозиції неправомірної вигоди службовим особам. Інцидент стався у Кременецькому районі.

За інформацією тернопільської поліція, на лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора сектору реагування патрульної поліції про те, що за порушення правил дорожнього руху було зупинено автомобіль, яким керував 57-річний житель Кременця.

Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій порушив правила військового обліку відповідно до статті 210 КУпАП. Поліцейські запропонували йому проїхати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Однак чоловік, намагаючись уникнути цього, запропонував правоохоронцям 2 000 доларів неправомірної вигоди. Факт корупції задокументувала слідчо-оперативна група.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України — пропозиція службовій особі неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання про оголошення підозри.

Санкція статті передбачає штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.