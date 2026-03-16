Нинішні 9-класники зможуть закінчити 11 класів, не змінюючи школу

Учні 9-х класів зможуть завершити навчання у своїй школі без необхідності переходити до іншого закладу освіти.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки у відповідь на звернення Всеукраїнської асоціації громад.

Зокрема, наразі відомством розглядається рішення, що дозволить теперішнім дев’ятикласникам завершити навчання у 10–11 класах за попередньою структурою, без обов’язкового переходу до іншого закладу освіти.

У Всеукраїнській асоціації громад зазначають, що такі рішення опрацьовуються з метою забезпечення зрозумілого та комфортного переходу до нової моделі старшої профільної школи.