Хресна хода у Козові об’єднала духовенство та сотні вірян у спільній молитві

15 березня 2026 року, у Хрестопоклонну неділю Великого посту, вулицями селища Козова відбулася велелюдна Хресна хода, яка зібрала духовенство та численних вірян Козівського деканату для спільної молитви за Україну та українське військо і роздумів над стражданнями Ісуса Христа, повідомляє пресслужба архиєпархії.

Молитовну процесію очолив синкел у справах розвитку Тернопільсько-Зборівської архиєпархії отець-доктор Віталій Козак разом із братами-семінаристами Тернопільської вищої духовної семінарії. До Хресної дороги долучилися священники, парафіяни, представники місцевої влади, підприємці, медики, освітяни, рятувальники, військові, родини полеглих Героїв і чинних захисників України.

Особливо помітною була участь дітей та молоді, зокрема представників спільнот “Українська молодь – Христові”, “Пласт”, Марійської та Вівтарної дружин.

Під час 14 стацій Хресної дороги хрест по черзі несли різні групи учасників. Молитва супроводжувалася духовними розважаннями та співом семінаристів. Учасники процесії молилися за український народ, за наших воїнів і за перемогу над ворогом.

Хресна хода розпочалася біля храму Успіння Пресвятої Богородиці та завершилася біля собору Верховних апостолів Петра і Павла. Після завершення молитви віряни мали можливість підійти до Хреста, доторкнутися до нього та вшанувати як знак спасительної жертви Христа.