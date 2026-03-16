Після пів року роботи: Володимир Василенко залишає посаду заступника начальника Тернопільської ОВА

Після близько пів року роботи на посаді заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Василенко повідомив про завершення своєї діяльності в ОВА. Про це посадовець написав на своїй сторінці у Facebook.

«Завершую роботу на посаді заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації. Це був важливий період. Разом із командою працювали над питаннями медицини, соціального захисту, підтримки дітей, молоді, ветеранів і внутрішньо переміщених людей. За кожним із цих напрямів — щоденна робота, зустрічі з громадами, спільні рішення і конкретні справи», — зазначив він.

Володимир Василенко подякував команді Тернопільської ОВА, громадам, медикам, соціальним працівникам, волонтерам та міжнародним партнерам за співпрацю.

«Окремо дякую начальнику Тернопільської ОВА В’ячеславу Негоді за співпрацю. Радий, що мав можливість бути корисним для області та людей. Дякую Тернопільщині за цей досвід і спільну роботу», — написав посадовець.

Нагадаємо, Володимир Василенко розпочав роботу на посаді заступника начальника Тернопільської ОВА 19 вересня 2025 року.