Зберігання тротилу: в Кременецькому районі затримали 29-річного чоловіка

У Кременецькому районі поліція затримала 29-річного чоловіка за підозрою у зберіганні вибухових речовин. Фігуранта затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

Співробітники Кременецького районного відділу поліції отримали оперативну інформацію, що чоловік може зберігати вдома вогнепальну зброю та боєприпаси. Під час санкціонованого обшуку у його помешканні було виявлено речовину, що нагадує тротил, вагою близько 1 кг. Вибухову речовину вилучено та направлено на експертизу.

За фактом порушення кримінальної справи згідно з ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Триває досудове розслідування.