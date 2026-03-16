«Надійний тил» у Тернополі: майже 200 тис. грн на підтримку захисників

15 березня у The River Premium Club відбувся благодійний захід «Надійний тил», спрямований на підтримку українських військових – 44-ї та 50-ї окремих артилерійських бригад. Організаторами виступили ГО «Країна рівності та правди» разом із Волонтерським центром «Платформа єдності» та ГО «Люди Сили».

За словами організаторки, керівниці ГО «Країна рівності та правди» Юлії Мамчак, захід пройшов у теплій, дружній атмосфері:

«Чудовий захід у River Premium Club, де люди змогли не лише допомогти, а й провести час цікаво та натхненно. Ми разом створили атмосферу свята, єдності та підтримки для наших захисників», – розповіла Юлія Мамчак.

Завдяки аукціону та лотам організатори зібрали майже 200 тис. грн. «100 тис. грн зібрано завдяки рахунку лотів: шампанське “Артемівське”, яке виграв за 20 тис. тернополянин Богдан, картину “Краматорськ” воїна Коля Шевчук придбав Oleg Lakh за 20 тис. грн. Гільза з Донецьким аеропортом авторства Оксани Фандич дісталася Назару Марщівському за 15 тис. грн. Колонка, створена воїном Остапом Пацалюком і розфарбована Русланом Давлєтовим, буде радувати пані Ірину за донат у 10 тис. грн. А намисто від Марії, волонтерки та власниці крамниці Креатив Maria Maria, отримала нова власниця за 200 доларів», – повідомила Юлія Мамчак. Решту лотів принесли ще понад 50 тис. грн.

Програму заходу зробили яскравою і насиченою. Показ неповторних етновишиванок організувала студія Branch Textile, а сукні від Olga Sas atelier та чоловічі сорочки – спільна робота Олени Ткачової та команди Galina Borodai-Gluh. Гостям також представили виступи школи сучасного танцю «Star Danse» та талановитих дітей із проєкту «Мій тато герой» команди Юлії Слободян.

Ведучі заходу – Остап Гладкий та Руслан Циганков, а гумор і сатиру створював Григорій Драпак. За словами організаторки, особлива заслуга у підготовці заходу належить її команді:

«Мої Лілія Пацалюк, Лілія Войцеховська та Inna Overchenko інвестували купу часу та нервів, щоб все пройшло чітко та пропрацьовано. Я пишаюсь кожним, хто був поруч і допомагав», – додала Юлія Мамчак.

За її словами, такі заходи важливі не лише для фінансової підтримки військових, а й для об’єднання громади та зміцнення духу українців:

«Благодійність, культура, гумор і творчість – це ті елементи, які роблять події особливими і потрібними для розвитку громади та підтримки наших захисників», – зазначила вона.